İmamoğlu: Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı uygulanamaz - Son Dakika
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İmamoğlu: Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı uygulanamaz

İmamoğlu: Hayvan Hakları Kanunu\'nda değişiklik öngören yasa tasarısı uygulanamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM'de gündeminde bulunan Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili, uygulanabilir bir yasa hazırlanması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, canlıların bakımının yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi yaklaşımının temel olması gerektiğini vurguladı.

16.07.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM'de gündeminde bulunan Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili, "Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, 'bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir' yaklaşımı temel olmalıdır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışma yaratan AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' uygulanması hükmünü getiren yasa teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "TBMM gündemine gelen, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı neden uygulanamaz" başlığı altında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir"

"Mevcut yasa bile tam uygulanmamış, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmamış, kısırlaştırma yapılmamış, personel ve kaynak ayrılmamıştır. İlgili bakanlıklar da bu konuda gerekli desteği vermemiştir.

Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir. Hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölgemiz, ilimiz, ilçemiz mevcuttur.

"Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması olanaksızdır

Sahiplendirme çalışması bugüne kadar yeterince yapılmamıştır. Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır. Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması hem olanaksızdır hem de bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir. Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur.

İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretimi kontrol altına alınmamıştır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir. Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür.  En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.

Ortak akılla hareket etmeli

Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, 'bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir' yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı uygulanamaz - Son Dakika

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