İmamoğlu İBB Davası'nda senaryoyu yazanları reddetti, haram kuruş geçmediğini söyledi - Son Dakika
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İmamoğlu İBB Davası'nda senaryoyu yazanları reddetti, haram kuruş geçmediğini söyledi

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İmamoğlu İBB Davası\'nda senaryoyu yazanları reddetti, haram kuruş geçmediğini söyledi
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İBB Davası'nın 90'ıncı gününde Yakup Öner'in sorgusu sırasında söz alan tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaratılan senaryoyu yazanları ve algı operasyonlarını reddetti. İmamoğlu, 'tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmemiştir' dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 90'ıncı gününde, Yakup Öner'in sorgusu sırasında söz alan tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben burada yaratılan dedikoduyla, tehditle oluşturulan sanık ifadelerini ve bunun üzerinden yürütülen algı operasyonlarını, sanık hallerini, bütün bunları yaratan senaryoyu yazanları reddediyorum. Milletimizin içi rahat olsun, tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmemiştir" dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü  duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

Duruşmada, dün savunmasını yapan itirafçı sanık Yakup Öner'in çapraz sorgusu sırasında cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı. İddia makamının bir önceki gün dile getirdiği rakamlara tepki gösteren İmamoğlu, savcılığın kendi iddianamesindeki rakamları toplayarak "40-50 milyon dolar" üzerinden bir yolsuzluk algısı oluşturduğunu savundu.

İmamoğlu, Beylikdüzü ve İstanbul'daki belediyecilik dönemlerinde, sosyal destekten metro yatırımlarına kadar birçok alanda kamu yararına hizmet ürettiklerini belirterek, yurttaşların ve şirketlerin katkılarıyla kreş, yurt, okul, ibadethane, kütüphane, spor salonu ve kültür yapıları gibi alanlarda milyarlarca liralık değerin kamuya kazandırıldığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması iki kez, "Bunu soruya bağlayacağız değil mi?" ve "Ekrem Bey, soruya bağlayabilir miyiz?" diyerek araya girdi.

İmamoğlu, "Ben burada yaratılan dedikoduyla, tehditle oluşturulan sanık ifadelerini ve bunun üzerinden yürütülen algı operasyonlarını, sanık hallerini, bütün bunları yaratan senaryoyu yazanları reddediyorum. Milletimizin içi rahat olsun, tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmemiştir Sayın Başkan" diye konuştu.

ÖNER: "ONGUN'UN İHALELERİNE İLİŞKİN BİLGİM, GÖRGÜM, ŞAHİTLİĞİM YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun ardından Murat Ongun, Yakup Öner'e sorular yöneltti. Ongun, iddianamede kendisine yöneltilen etkinlik, organizasyon ve reklam ihalelerine ilişkin iddialar hakkında Öner'in bilgisi, görgüsü veya şahitliği bulunup bulunmadığını sordu. Öner, "Yok" yanıtını verdi.

Ongun'un, "Muhittin Palazoğlu'nu Öner'e yönlendirdiği ve işinin çözülmesi için herhangi bir baskı veya zorlama yapıp yapmadığını" sorusuna Öner, "Hayır, olmadı" dedi.

Murat Ongun, Öner'in soruşturma aşamasındaki, "Ekrem İmamoğlu'nun sisteminde, belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Ongun vardır" şeklindeki ifadesini de sordu. Yakup Öner, "Sistem" ifadesini iddianamede ileri sürülen anlamıyla kullanmadığını belirterek, "Ben bunu anlattığım zaman sistem meselesi, henüz benim kafamda onların kullandığı anlamda bir yapı değildi. Ben daha çok işleyen bir mekanizma anlamında kullandım" diye konuştu.

Ongun'un, "Yani siz öyle iddia konusu gibi bir yolsuzluk mekanizmasını kastetmiyorsunuz burada?" sorusuna Öner, "Hayır hayır, ben yönetim mekanizmasından bahsettim" yanıtını verdi.

ÖNER, İDDİANAMEDE KENDİSİNE ATFEDİLEN İFADEYİ REDDETTİ

Murat Ongun, Cafer Mahiroğlu'na ilişkin eylemin iddianamedeki değerlendirme bölümünde Öner'e atfedilen, Mahiroğlu'nun "kendilerine destek veren tek kanalın Halk TV olduğu ve Mahiroğlu'ndan nasıl rüşvet talep edecekleri" yönündeki ifadeyi hatırlatarak, "Bu beyan sizin mi?" diye sordu. Öner, "Hayır, değil" yanıtını verdi.

Önceki beyanlarında kullandığı "korunaklı hiyerarşi" ifadesini soron Murat Ongun'a, belediyedeki farklı çalışma alanlarının birbirinden ayrı yürüdüğünü söyleyen Yakup Öner, "Fatih Keleş nasıl sizin alanınıza giremiyorsa siz de Fatih Keleş'in alanına giremiyordunuz" diyerek bunun bir durum tespiti olduğunu savundu. Öner, "Bu alan ayrı yürürdü, yoksa birbirlerinden gizlerlerdi anlamı taşımıyor. Ben gördüğümü bir durum tespiti olarak ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Duurşma, Öner'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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