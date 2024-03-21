İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul\'u girişimcilik ve teknolojinin merkezi yapmak için 10 adım açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde girişimcilik ve teknolojik gelişmeler alanındaki hizmet ve projelerini anlattı.

Beyoğlu Miniatürk'teki Dijital Deneyim Müzesi'nde, "Girişimcilik ve Sürdürülebilir İstanbul İçin Tam Yol İleri" başlıklı programda konuşan İmamoğlu, İstanbul'u girişimcilik ve teknolojinin merkezi haline getirmek için atacakları 10 adımı açıkladı.

İmamoğlu, 10 yeni bilgi ve inovasyon fabrikası kuracaklarını, 5 Tech İstanbul ve 2 Oyun Geliştirme Merkezi açacaklarını kaydetti.

İstanbul Robotics markası oluşturacaklarına işaret eden İmamoğlu, İstanbul Girişimcilik Sermayesi Yatırım Fonu'nu kuracaklarını, girişimcilik eğitimleri vereceklerini, girişimcilere destek olacaklarını ve 2 uluslararası fuar merkezi açacaklarını aktardı.

"Sürdürülebilir İstanbul" için de 10 projeden bahseden İmamoğlu, ürünlerin sağlıklı ortamlarda depolanması için iki depo inşa edileceğini, Tuzla'da meyve sebze hali yapılacağını ve Ataşehir'deki halin buraya taşınacağını belirtti.

İmamoğlu, Üreten İstanbul'a Destek, Tarımsal Mirası Koruma, Bireysel Tarım ve Tarımsal Sulama başlıklarında projelerini anlattı.

Kente 100 yeni Halk Ekmek büfesi kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, Hamidiye Su ürünlerinin yelpazesini genişleteceklerini dile getirdi.

İmamoğlu, "Biz bu yol haritasını hayata geçirebilecek yegane siyasi kadroyuz. Yönetim anlayış ve ahlakımız, yönetim bilgi ve becerimiz, 5 yıllık performansımız ortadadır. Kendimizi, 'İstanbul'un muhafızı' olarak tanımladık ve hep bu özenle hareket ettik." dedi.

Beyoğlu halk buluşması

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Beyoğlu halk buluşmasına katıldı.

Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki programda İstanbul'a yaptığı hizmetleri paylaşan İmamoğlu, katılımcılardan yerel seçimde destek istedi.