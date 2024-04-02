İmamoğlu, İstanbul'da İtirazlara Tepki Gösterdi

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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da bazı ilçelerde CHP'nin itirazlarının reddedilip AKP'nin itirazlarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz" dedi. CHP'nin sonuçlara itiraz ettiği kararın beklendiği Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu önünde toplanan yurttaşlar ise "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.

"GÖRÜNEN O Kİ İKTİDAR DEMOKRATİK SÜREÇLERİ MERTÇE YÖNETMEMEYE KARARLI"

İtiraz sürecinde yaşananlara ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz.

Gaziosmanpaşa'da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz'da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli"

"HAK, HUKUK, ADALET"

CHP'nin sonuçlara itiraz ettiği kararın beklendiği Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu önünde toplanan yurttaşlar ise "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu'ndan az önce ayrıldım. Arnavutköy'de İlçe Belediye Başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. Aşağıdaki görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gerekli hukuki süreçleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in paylaşımındaki görüntüde, AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin, Başkan Yardımcısı'nın özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor.

31 Mart 2024 yerel seçiminde Arnavutköy'de AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu yüzde 41.94, CHP'nin adayı Tekin Aras ise, yüzde 38.44 oy almıştı.