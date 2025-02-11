İmamoğlu: " İstanbul'umuzun Liderliğini, Ülkemizin Liderliğine Taşıma Hedefindeyiz"

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Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" etkinliğinde; Tech İstanbul'u hem kentin hem de Türkiye'nin güçlü geleceğine taşıma arzusunda olduklarını belirterek "İstanbul'umuzun liderliğini, ülkemizin liderliğine taşıyarak, özellikle Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar, bütün bu alanı, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve de tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak; işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz. Bunların her birisi birbiriyle çok bağlantılı, hiçbirini birbirinden bağımsız göremeyiz. Hiçbirini birbirinden bağımsız tutarak, başarı da elde edemeyiz, birbirimizi aldatırız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programının "Tech İstanbul Demo Day'25 İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi" başlıklı etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı. Etkinliği, "Türkiye'yi, ülkemizi boş gündemlerle sarsan, boş gündemlerle ne yazık ki zaman kaybettiren, insanlarımızı anlamsız sahalarda meşgul ederek böylesi ortamlar, böylesi dayanışmacı sahaları ne yazık ki göremediğimiz bir zaman diliminde muazzam bir nefes alma, umutlanma anı" sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, ortaya çıkan girişimlerin İstanbul'a ışık tutacak iş birlikleri noktasında çok verimli sonuçları oluşacağına vurgu yaptı. İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Öylesi bir kentte yaşıyoruz ki…"

"İstanbul, çok çeşitli kültürlerin, medeniyetin, aynı zamanda insan çeşitliliğinin bir arada olduğu bir şehir. İstanbul, yüzyıllardır farklı kültürleri, farklı inançları, farklı etnik kökenleri, farklı dilleri bünyesinde barındıran bir şehir. Bu, çok az şehre nasip olmuştur tarihte. Öylesi bir kentte yaşıyoruz ki; inanılmaz. Medeniyetleri buluşturuyor, kıtaları buluşturuyor, dilleri, inançları buluşturuyor. Böylesi bir ortamda yaratıcılığın çıkmaması mümkün değil böyle bir çeşitliliğin olduğu kentte. Bu manada yenilikçiliğin de merkezi olma pozisyonuyla, bugün bu mirası, girişimcilik ekosistemimizle geleceğe taşıma hususunda hepimize bir sorumlulukla yüklüyor. Yani İBB kurumu olarak da bize bir sorumluluk yüklüyor, ama aynı zamanda bu şehrin her kurumuna, bu şehrin her insanına da büyük sorumluluklar yüklemekte.

"Bu markanın, yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz"

17-18 yaşlarında tuttuğum anı defterine, İstanbul'da yaşamak bile büyük bir sorumluluk diye not almıştım. Dolayısıyla Tech İstanbul, bu manada bir çaba, bir emek. Bu çabanın ve bu emeğin umarım somut sonuçlarıyla, somut örnekleriyle birlikte arzu ettiğimiz hedefe bizi ulaştırır. Çünkü bu markanın, yalnız İstanbul'da değil, tüm dünyada girişimcilik adına bir model olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda çok güzel adımları atan bir merkez. Esas olan, buralardan çıkacak ürünlerin hem şehrimize hem ülkemize katacağı katma değerle vücut bulacak. Genç girişimcilerimizin azmi, yatırımcılarımızın desteği, paydaşlarımızın da ortaya çıkan güçlü sinerjisi, bizi umutlandırıyor. Bugün İstanbul'un Dönüşüm Sahnesi'nde desteklediğimiz, birbirinden kıymetli teknolojilere sahip girişimlerin vizyonlarını, inovasyonlarını, potansiyellerini sizlere göstermek bizim için açıkçası gurur kaynağı. Bu girişimlerin sadece İstanbul'un değil, dünyanın geleceğine de katkı sunmasını arzu ediyoruz.

"Bu oluşacak olan yapıyı ülkemizin güçlü geleceğine taşıma arzusundayız"

Sadece girişimcilere değil, inovasyonu ve teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen herkese ilham veren bir model de sergilenmiş oluyor. Bu vizyonla, bu kenti, geleceğin şehirlerine örnek olma misyonunu, en güçlü seviyede, inovasyon merkezi olma sorumluluğunu en güçlü seviyeye taşımak, kararlılığımızı da gösteren adımlar. Bu adımları, sadece bildiğiniz evrede bırakmıyoruz. Hem uluslararası ilişkilerle hem de ülkemizin, şehrimizin çok başarılı olmuş girişimleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla da çok özenli çalışmalarla güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Bu oluşacak olan yapıyı, çok daha entegre, çok daha faydalı, çok daha verimli, işin odağında kesinlikle ve kesinlikle her yeteneğe kıymet veren bir anlayışı ve bu güzel memleketimizin her insanının yeteneğine de gözünün nuru gibi bakan bir anlayışı hem bu şehrin hem de ülkemizin güçlü geleceğine taşıma arzusundayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu liderliği, kentimizin, İstanbul'umuzun liderliğini, ülkemizin liderliğine taşıyarak, özellikle Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ve kuzeydeki coğrafyaya varıncaya kadar, bütün bu alanı, burayı çekim kuvveti haline getirmiş bir modelle ve de tabii ki içini özgürlüklerle, demokrasiyle, adaletle, barışla, huzurla donatarak; işte o zaman güçlü bir katma değere kavuşmasını sağlamaktır hedefimiz.

"Bu dönüşüm hikayesi sizlerin emeğiyle yukarılara tırmanacak"

Bunların her birisi birbiriyle çok bağlantılı. Hiçbirini birbirinden bağımsız göremeyiz. Hiçbirini birbirinden bağımsız tutarak, başarı da elde edemeyiz. Birbirimizi aldatırız. Bu manada, buradaki o girişimci ve inovatif ruhunuzu adaletle, özgürlüklerle ve sizin ruhunuzu daha da ferahlatacak, odağınızı sadece bu ülkede mutlanmaya çevirecek bir bakış açısıyla yönlendirmek istiyoruz. Bunu, bir iş modelinin ötesinde, gerçekten dönüşüm hikayesi olarak size aktarmak istedim. Bu dönüşüm hikayesi sizlerin inancıyla, emeğiyle, cesaretiyle yukarılara tırmanacak ve çok güçlü seviyelere ulaşacak. Biz de İBB olarak, bugün, yarınlarda daha güçlü yapılarla, kurumlarla, pozisyonlarla bu şehrin ve bu ülkenin evlatlarını çok daha verimli hale getirme konusunda altyapıları, hepinizin imkanlar zenginliği olarak ulaşabileceğiniz noktalara koyma kararlılığındayız. Bu yönüyle bu sahnede tanık olacağınız ve olduğunuz bütün girişimci arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Başarılı girişimlerinizin artmasını diliyorum. Bu ve buna benzer buluşmaların, kaliteli organizasyonların şehrimizde daha da yukarıya tırmanmasını istiyorum"

Tech İstanbul, yerkürenin en prestijli iş modeli ödülünü kazandı

İBB Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech İstanbul, yerkürenin en prestijli bağımsız startup (iş modeli) ödül programı Global Startup Awards (GSA) tarafından "En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı" seçilerek, 2024'ün Eylül ayında dünya birincisi olmuştu. Tech İstanbul, daha önce de "EuroAsian Startup Awards"ta "Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı" dalında bölge, "Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde de "Kamu ve STK En İyi Programı" kategorisinde birinciliklerle ödüllendirilmişti.