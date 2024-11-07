İmamoğlu: Kayyum senaryosu yok

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem." açıklamasına ilişkin, "16 milyon İstanbullunun öyle bir senaryosu yok. 16 milyon İstanbullunun senaryosu, işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarına, dertlerine çözüm bulmak, bu şehri ayağa kaldırmak." dedi.

İmamoğlu, İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Esenyurt Bütünleşik Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, göreve atanmasından sonra Gürlek'le görüşme talebinin olduğunu, kendisine olumlu dönüş yapıldığını söyledi.

Önceki perşembe gerçekleşecek görüşmenin pazartesi günü ertelendiğini anlatan İmamoğlu, "Perşembe günü bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki perşembeye yani bugüne randevu verildi. Dün akşam arkadaşlarım beni bilgilendirdi, arayıp, bir bakanlık ziyaretinin olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler." diye konuştu.

İmamoğlu, bu sabah tekrar aratıp randevu talebinde bulunduğunu kaydederek, "İstanbul'a yeni atanan Başsavcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilir, sohbet edilir, konuşulur. İstişareyle o da biz de görevimizi daha sağlıklı yaparız. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı. Şu anda da hala o kapsamı içermektedir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye kayyum atanmasını tavsiye etmem, biz bu konuda uzun uzun çalıştık." açıklaması hatırlatılarak "Böyle bir senaryoya hazırlanıldı mı?" sorusuna karşılık İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir senaryosu yok. 16 milyon İstanbullunun senaryosu, işbirliği içerisinde bu şehrin sıkıntılarına, dertlerine çözüm bulmak, bu şehri ayağa kaldırmak." yanıtını verdi.

İmamoğlu, Özel'in katıldığı programın akışını izleyemediğini dile getirerek, "Akşam farklı bir heyetle sanat ve kültür yaşamına dair toplantıdaydım. Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır." dedi.

"İdeallerim için büyük mücadele etmiş insanım"

İmamoğlu, bir gazetecinin, Özel'in kendisi ve Mansur Yavaş'ı kastederek, "İşlerinde çok başarılılar, adaylık tartışmaları partimize iyi gelmiyor." açıklamasıyla ilgili sorusuna, "Gündemimizde bile değil. Bizim gündemimiz şu anda bu memlekette uygulanan hukuksuzluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmak. Bu konuda en sorumlu olanlar, CHP ve CHP'li yöneticilerdir. Ben kendimi en sorumlu kişilerden biri olarak görüyorum. Gece gündüz işimizi iyi yapacağız. Bu, bir iddia ve bir yola çıkıştır. 2-3-4 sene sonraki adaylık vesaire bunlar detay. İdeallerim için büyük mücadele etmiş insanım. Hala o mücadelenin parçasıyım. Öbürü detay, onu millet belirleyecek. Günü geldiğinde millet inşallah bu ülkenin geleceği için en doğru kararı verip yeni cumhurbaşkanını seçer." yanıtını verdi.

Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itirazın 3-5 saatte karara bağlandığını söyleyen İmamoğlu, "UYAP'ta niçin reddettiğinize dair bilgiye avukatlar ulaşamıyor, bugün basından dinliyor." dedi.

İmamoğlu, bugün hakkı ve hukuku koruduklarını ifade ederek, "Yarın bu hakka, hukuka ihtiyacı olanlar olacak. Onların bile hakkını, hukukunu biz koruyacağız, bu kardeşiniz koruyacak." diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi önündeki eylemlere katılıp katılmayacağı sorulan İmamoğlu, "Arkadaşlarım orada. Ben zaten nöbetin, bu örgütün bir parçasıyım." dedi.

Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin de İmamoğlu, "Uydurma hangi iş, hangi kavram var ise ister yol arkadaşım Mansur Yavaş, ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun, gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz." şeklinde konuştu.