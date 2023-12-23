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İmamoğlu: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur - Son Dakika
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İmamoğlu: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm süreci kapsamında yapılan törende konuştu. İmamoğlu, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, her vatandaşın değerli olduğunu belirtti.

İmamoğlu: Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur
23.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir konu olduğunu belirtti.

Haliç Kongre Merkezi'nde, KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal'daki Kaper Sitesi'nde dairelerin hak sahiplerine tahsisi dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaklaşık 1200 kişinin yeni evine kavuştuğu programda konuşan İmamoğlu, "Bu işin partisi olmaz. Bu işin siyaseti hiç olmaz. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetli. Bu deprem, Allah gecinden versin, öldürdüğü zaman bizi öldürecek." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ve KİPTAŞ yetkililerinin de katıldığı tören, noter huzurunda kura ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA
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