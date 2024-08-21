İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşmede, Özgür Özel'in "normalleşme" adımlarına Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmenin planlı olmadığı, İmamoğlu'nun dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ziyaret etmek istediğini söylediği öğrenildi. İmamoğlu, görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Kurultayın ardından dün ilk kez bir araya geldi.
Görüşmeyle ilgili kulislerden bilgiler geldi. Kulis bilgilerine göre, görüşme talebinin ilk olarak İmamoğlu'ndan gittiği, önce Hacı Bektaş-ı Veli'de Kılıçdaroğlu'nun kulağına talebini söyleyip sonra telefonla aradığı belirtildi.
Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "normalleşme adımları ikili arasında eleştiri konusu oldu. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun yürüdüğü yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini arkasında görmek istediğini belirtiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Kılıçdaroğlu'nun bir konudaki tepkisi görüşmeye damga vurmuş - Son Dakika
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