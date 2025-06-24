Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava

Ekrem İmamoğlu\'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
24.06.2025 15:33
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta "PKK silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmasını talep eden iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2 SAVCI "MÜŞTEKİ" OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı.

"SAVUNMA HAKKI SINIRLARINI AŞTI"

Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ SEGBİS İLE ALINDI

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarıldı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi. İstanbul asliye ceza mahkemesince iddianame kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sk 06:
    İmamoğlu ne demiş ise haklı çekemediler başkanı bohçalı zilliyetçi tipler 3 8 Yanıtla
  • Yasin gürel:
    Ego patlaması yaşıyor. 2000li yılların başından beri Dolandırıcılık suçu dahil bir çok suçtan hakim karşısına çıkmış. Her zaman söylüyorum SARAYIN adamı Ekrem imamoğlu. Tüm kitleleri etrafında birleştirdi. Savcılık elindeki görüntüleri bilerek servis etmiyor. Mahkeme günü bu görüntüler patladığında CHP de patlıyıcak. İmam CHP yi bitirecek 4 3 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    İmamoğlu bu duruma iyi taraftan baksın En azından bu davalar sonunda devlet Erkan içinde konuşmayı hareket etmeyi öğrenmiş olur 4 2 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    bırakın artık şu hırsız,şaklabnın haberini yapmayı,,, 2 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    kendini beğenmiş kibir abidesi 0 0 Yanıtla
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