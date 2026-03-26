İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü Davası Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'na Yönelik Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

26.03.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

407 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması tamamlandı, tutuklu sanıklar savunma yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması tamamlandı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarının beyanları dinlendi.

Daha sonra savunması alınan, tutuklu sanıklardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni ve İSPER AŞ çalışanı, tutuklu sanık Murat Keleş, kimlik tespitinde tutukluluk durumu sebebiyle aylık gelirinin sıfır lira olduğunu ifade etti.

Amcası Fatih, babası Zafer ve kuzeni Mustafa'nın da tutuklu olduğunu belirten Keleş, yasa dışı hiçbir eyleme karışmadıklarını savundu.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet Sari'nin "rüşvet parası olan 169 milyon 500 bin TL'yi farklı tarihlerde Florya'da bulunan Başkanlık Konutu'nda Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş ve yeğeni olan Murat Keleş'e teslim ettiği" iddiasına ilişkin Keleş, şunları söyledi:

"Sari'nin hatırlayamadığı detaylar sebebiyle aylardır tutukluyum. Bana yöneltilen başka suçlama da yok. Ahmet Sari'yle hiç görüşmedim. Kendisi amcama 17 kere para gönderdiğini, paraların benim veya babam tarafından teslim alındığını iddia etmiş. Yalandır. Kendisinden hiçbir şekilde para almadım. Amcam da dahil kimseye para götürmedim. Kendisine şunu sormak isterdim, kendisinden bırakın parayı herhangi bir hediye, iğne dahi almışlığım var mıdır? Bırakın para alıp teslim etmeyi, bu kadar parayı hayatımda hiç görmedim."

Keleş'in avukatları da iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada daha sonra Kirazlı-Halkalı Metro Hattı yapım işi ihalesine fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılanan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar savunma yaptı.

Mühendis olduğunu ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu beyan eden Avşar, ifadesinde Yenikapı-Otogar arasında faaliyet gösteren M1B metro hattının ilk ihalesinin Mart 2017'de yapıldığını kaydetti.

İhaleyi MİKA, MAKYOL, İÇTAŞ, Kalyon ve Astur ortak girişim grubunun aldığını anlatan Avşar, "Bu grup işlere ve imalatlara başlıyor fakat Eylül 2018'e gelindiğinde projede yalnızca yüzde 4 fiziki ilerleme olduğu görülüyor ve proje durduruluyor. Raylı sistem projelerinin işlerine eksiksiz devam edebilmesi için teknik kriterler kadar finansal sürekliliğin de sağlanması gerekiyor. Fakat projenin ne ihale hazırlıklarının yapıldığı 2016-2017 dönemlerinde ne de 2017-2018 dönemlerinde herhangi bir finansman temini gerçekleşmiyor. 2019 sonrasında o dönemde İstanbul'da durmuş birçok raylı sistem hattı gibi bu hatta da bir kredi finansman arayışı çalışmalarına başlanılıyor." diye konuştu.

Avşar, Mayıs 2022'de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktığını, yüklenici firmalara ilerleyişi yüzde 15'i geçmediyse tek taraflı fesih hakkı verildiğini ve projeyi yapan iş ortaklığı grubunun bu haklarını kullanarak tasfiye talebinde bulunduklarını, Ağustos 2022'de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu talebi onayladığını vurguladı.

Söz konusu projeye Eylül 2022'de dahil olduğu bilgisini veren Avşar, o dönem metronun ilerlemesi konusunun gündeme alındığını, ihalede kullanılması düşünülen projeleri incelediklerinde ciddi manada ihtiyaç fazlası tasarım gerçekleştiğini gördüklerini, böylece proje revizyonu süreci başlattıklarını anlattı.

Revizyonla projede tasarruf yapabileceklerini fark ettiklerini ve 14 milyar 850 milyon liralık bir tasarruf kalemi oluşturduklarını dile getiren Avşar, savunmasına şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak kaba inşaat işleri tamamlanamayan M1B uzatması Kirazlı ve Halkalı Üniversite kısmında bir ihale hazırlığına çıktık. İnşaat işleri ihalesini gerçekleştirdikten sonra, sistemin kalan projeleri tamamlandığında bir bütün halinde tekrar ihale edilme gerekliliğini gördük ve o dönemde çıkan başka bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu ihalenin iptalini gerçekleştirdik. Bütün halde tekrar ihale kararı aldık. Bu karara itirazlar oldu, Kamu İhale Kurumu'nda, idare mahkemelerinde ve Danıştay'da karara bağlandı. Danıştay'ın nihai kararıyla, ilk yaptığımız inşaat işleri ihalesinin iptali kesinlik kazandı. Bu karar sonrasında hattın bütüncül bir şekilde ihale hazırlıklarına başladık. İhaleyi pazarlık usulü yapmaya karar verdik, yaklaşık maliyet hazırlama sürecine geçtik. Ardından davet edilecek firmaların seçimi sürecine geçtik, 6 kişilik bir davet listesi hazırladık. İlk ihalemizi 26 Eylül 2024'te yaptık. Davet ettiğimiz 2 firma teklif vermedi, 2 firma KKTC firması da dahil ederek iş ortaklığı teklifi sundu, bir firma tek başına katıldı. Davet ettiğimiz diğer firma ise yanına 2 ortak alarak bir iş ortaklığı şeklinde teklif sundu."

Avşar, ihalenin ikinci turunda iki firmanın teklifinin geçerli sayıldığını belirterek, ihale sürecini mevzuata uygun yürüttüklerini ancak gelen tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın kalması ve yeterli rekabetin oluşmaması nedeniyle ihaleyi iptal ettiklerini söyledi.

İhale komisyonunun sadece usul denetimi yaptığını, nihai sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayan Avşar, piyasayı ve projeyi iyi bildiği için fiyatı yüksek bulduğunu, iptal kararının ciddi risk içerdiğini ancak mühendislik hesaplarına, metrajlara ve piyasa koşullarına güvenerek bu riski aldığını ifade etti.

Avşar, ikinci ihalede daha fazla firmadan teklif alarak rekabeti artırdıklarını, geçersiz teklifleri açıkça elediklerini ve ilk ihalenin sadece sınırlı kaba inşaat işlerini kapsadığını, ikinci ihalenin ise tüm sistemleri ve mevcut hatların revizyonunu içerdiğini, fiyat farkının da doğal olduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaların büyük bölümünün iddianamede "ihbar eden" sıfatıyla yer alan Ogün Kuzu'nun beyanlarına dayandığını aktaran Avşar, yaklaşık maliyetin sızdırıldığı iddialarını reddetti.

Sektörde bu büyüklükteki işlerin maliyetinin uzmanlarca öngörülebileceğini, tekliflerin yaklaşık maliyete yakın olmasının tek başına suç sayılamayacağını öne süren Avşar, kendisine yöneltilen ihaleye fesat ve kamu zararı iddialarının teknik açıdan hatalı ve gerçeklikten uzak olduğunu, tüm süreçte kamuya büyük tasarruf sağladıklarını savundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 30 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Bu arada, bugüne kadar duruşmada toplam 15 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsi tek tek imha ettiler Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsi tek tek imha ettiler
Trump, Netanyahu’nun İran’ı kana bulayacak teklifini reddetti Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti
Savaşta 27. gün ABD-İsrail Lamerd Havalimanı’nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti 140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:48
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’ndan itiraf Her şey devre arasında belliymiş
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
22:15
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:43
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
21:39
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
20:51
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:39:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.