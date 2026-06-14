İmamoğlu'ndan Milli Maç Yorumu: "Sabah Erkenden Ekran Başına Geçtim. Başaracağınıza İnanıyorum Bizim Çocuklar" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Milli Maç Yorumu: "Sabah Erkenden Ekran Başına Geçtim. Başaracağınıza İnanıyorum Bizim Çocuklar"

14.06.2026 14:39  Güncelleme: 14:59
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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türkiye-Avustralya maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın büyük başarı olduğunu belirterek milli takıma destek verdi.

(ANKARA) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye- Avustralya milli maçına ilişkin, "24 yıl sonra tekrar bu büyük organizasyonda yer almak başlı başına büyük başarı. Sabah erkenden ekran başına geçtim. İyi bir başlangıç olmadı belki ama başaracağınıza inanıyorum Bizim Çocuklar. Bundan sonrası çok daha güzel olacak" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal meday hesabından, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçına ilişkin paylaşım yapıldı. İmamoğlu, paylaşımda şunları kaydetti:

"24 yıl sonra tekrar bu büyük organizasyonda yer almak başlı başına büyük başarı. Sabah erkenden ekran başına geçtim. İyi bir başlangıç olmadı belki ama başaracağınıza inanıyorum Bizim Çocuklar. Bundan sonrası çok daha güzel olacak."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Avustralya, Politika, Türkiye, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Milli Maç Yorumu: 'Sabah Erkenden Ekran Başına Geçtim. Başaracağınıza İnanıyorum Bizim Çocuklar' - Son Dakika

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