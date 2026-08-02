İmamoğlu'ndan belediye başkanı transferlerine tepki: Söz de makamlar da milletindir, senin olmayanı kime satıyorsun - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan belediye başkanı transferlerine tepki: Söz de makamlar da milletindir, senin olmayanı kime satıyorsun

İmamoğlu\'ndan belediye başkanı transferlerine tepki: Söz de makamlar da milletindir, senin olmayanı kime satıyorsun
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının baskı ve tutukluluk tehdidiyle parti değiştirmeye zorlandığını belirterek, sandıkta kazanılamayan belediyelerin yargı ve devlet gücüyle ele geçirilmeye çalışılmasının milli iradeye zarar verdiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının baskı ve tutukluluk tehdidiyle parti değiştirmeye zorlandığını belirterek, sandıkta kazanılamayan belediyelerin yargı ve devlet gücüyle ele geçirilmeye çalışılmasının milli iradeye zarar verdiğini vurguladı. İmamoğlu, "Bu eylemin bir parçası olmuş, yüzü gözü birbirine girmiş zavallıları ise nedamet gözyaşları da kurtaramayacak. Bu millet onları hiç affetmeyecek çünkü söz de makamlar da milletindir. Senin olmayanı kime satıyorsun" ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın ilan ettiği 'yeni nesil teşkilatlanma!' ruhunu satın alarak, bedeni ile zafer ilan etmek… Hapisle, tutsaklıkla tehdit etmek… Seçilmişi diz çöktürmek, boyun eğdirmek, el öptürmek! Sonra da bu fotoğrafı kapalı salonlarda alkışlatmak! Böylesi dönemi milletimiz hiç yaşamadı. Haysiyet, onur, namus hisleri hiç bu kadar aşağılanmadı. Milli iradeye hiçbir zaman bu kadar büyük zarar verilmedi. Türk milletine bile isteye, iktidarını korumak adına, sandıkta kazanamadığında, yargı kollarıyla devletin gücünü kullanarak, kazandım naraları atmak… Bir iktidarın, saray rejiminin sonudur, bitişidir. Bu eylemin bir parçası olmuş, yüzü gözü birbirine girmiş zavallıları ise nedamet gözyaşları da kurtaramayacak. Bu millet onları hiç affetmeyecek! Çünkü söz de makamlar da milletindir! Senin olmayanı kime satıyorsun!"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan belediye başkanı transferlerine tepki: Söz de makamlar da milletindir, senin olmayanı kime satıyorsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan belediye başkanı transferlerine tepki: Söz de makamlar da milletindir, senin olmayanı kime satıyorsun - Son Dakika
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