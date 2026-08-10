Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması

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Fenerbahçe, geleceği belirsizliğini koruyan Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geldiğini açıkladı. Sağlık kontrollerinden geçecek Faslı futbolcu, ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu.

SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak."

BETIS İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe ile Real Betis arasında Amrabat'ın bonservisi için yürütülen görüşmeler ise henüz sonuçlanmadı. İki kulüp, Faslı ön liberonun bonservisi konusunda şu ana kadar anlaşmaya varamadı. Amrabat da bu süreçte İstanbul'a dönerek Fenerbahçe'deki çalışmalarına yeniden başlayacak.

Can Bartu Tesisleri, Sofyan Amrabat, Fenerbahçe, Samandıra, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması - Son Dakika

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