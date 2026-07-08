İbb Davası'nda 64. Gün... İmamoğlu'ndan, Özgür Özel'e: "Sizinle Yan Yana Yol Yürümekten Onur Duyuyorum"

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN- ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 64. gününde Ekrem İmamoğlu, duruşmaya verilen aradan sonra salona girdiğinde izleyiciler, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı. İmamoğlu, izleyici kısmındaki Özgür Özel'e seslenerek, "Genel Başkanım onur verdiniz, teşekkür ederim iyi ki varsınız. Demokrasi mücadelesinde, büyük yürüyüşünüzde sizinle yan yana yol yürümekten onur duyuyorum" dedi. Mahkeme Başkanı tarafından savunmasının alınacağı söylenen İmamoğlu, "Savunma için burada değilim" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergis İnce, Mahkeme Heyeti'nin koyduğu süre kısıtı nedeniyle savunmasının bir kısmını tamamlayabildi.

Keleş'in bir diğer avukatı Baran Kaya ise savunma yapamadı. Duruşmaya saat 13.00'te bir saatlik ara verildi. Aradan sonra tutuklu sanıklar saat 14.13'te salona getirildi. Yakınları, tutuklu sanıklara seslenerek selam vermeye çalıştı.

"GENEL BAŞKANIM HOŞGELDİNİZ"

Ekrem İmamoğlu, dün mahkeme heyetinin kararı ile dün duruşma salonuna getirilmemişti. Ekrem İmamoğlu, bugün savunma yapması beklendiği için salondaki yerini aldı.

İzleyiciler, İmamoğlu'nu aradan sonra da "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşıladı.

Duruşmayı öğleden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etmeye başladı. Özel'e seslenen İmamoğlu, "Genel Başkanım onur verdiniz, teşekkür ederim iyi ki varsınız. Demokrasi mücadelesinde, büyük yürüyüşünüzde sizinle yan yana yol yürümekten onur duyuyorum" dedi.

İMAMOĞLU: "SAVUNMA İÇİN BURADA DEĞİLİM"

Mahkeme Başkanı tarafından savunmasının alınacağı belirtilen Ekrem İmamoğlu, sanık kürsüsüne geçti. İmamoğlu "Savunma için burada değilim" dedi. Mahkeme Başkanı, "4 aydır duruşma yapıyoruz. Şimdi savunma yapmamanızın nedeni nedir?" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu, beyanda bulunuyor.

(SÜRECEK)