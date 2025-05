İmamoğlu'ndan Silivri Mitingine Davet

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Silivri'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet davet etti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya Silivrili tüm can dostlarımı davet ediyorum. Hürriyet ve adalet sloganları yankılansın her yerde. 14 Mayıs Çarşamba 20.30 Silivri Atatürk Meydanı" denildi.