İmamoğlu’ndan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına tepki - Son Dakika
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İmamoğlu’ndan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına tepki

İmamoğlu’ndan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına tepki
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Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Siyaseti yargı kollarına devreden Saray rejimi bu kez de Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı hedef aldı ve tutukladı. Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan, gözaltı görüntülerini servis eden bu tablo anayasal düzene ve milletin seçme hakkına saldırıdır. Sinem Başkanımız'ın yanındayız." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu’ndan Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına tepki - Son Dakika

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