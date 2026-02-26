İmamoğlu'ndan Teftiş ve Soruşturma Tepkisi: Tablo Ortada Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Teftiş ve Soruşturma Tepkisi: Tablo Ortada Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Yok

26.02.2026 22:39  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştiraklerine yönelik geçmiş dönem ile kendi dönemi arasındaki teftiş ve soruşturma sayılarını karşılaştıran bir tablo paylaştı. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve çeşitliyi bai devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerdeki olağanüstü artışa dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştiraklerine yönelik geçmiş dönem ile kendi dönemi arasındaki teftiş ve soruşturma sayılarını karşılaştıran bir tablo paylaştı. İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve çeşitli devlet kurumları tarafından yapılan incelemelerdeki olağanüstü artışa dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 24 Şubat'ta yaptığı açıklamalara atıfta bulunan İmamoğlu,  teftiş ve soruşturma sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan açıklamasında, "Duyanlara, duymayanlara... Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

Başkanlara yönelik incelemelerde belirgin artış

İmamoğlu'nun aktardığı verilere göre; 2014-2019 yılları arasındaki Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından doğrudan belediye başkanına yönelik 26 işlem yapılırken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım aylarını kapsayan Ekrem İmamoğlu döneminde bu sayı 46'ya yükseldi. Sayıştay sorguları ise önceki dönemde yalnızca 1 iken, İmamoğlu döneminde 16 olarak kayıtlara geçti.

İştiraklere yönelik incelemeler de katlandı

İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklere yönelik teftişlerdeki artış da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Topbaş-Uysal döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından iştiraklere yönelik 115 işlem yapılırken, İmamoğlu döneminde bu sayı 1042'ye fırladı. Aynı dönemler için Sayıştay incelemeleri 5'ten 82'ye çıkarken, önceki dönemde hiç olmayan savcılık işlemleri İmamoğlu döneminde 26 kez uygulandı.

Bunun yanı sıra önceki dönemde Ticaret Bakanlığı, Vergi Müfettişleri, Çalışma Bakanlığı, SGK, Muhasebat, MASAK, TİHEK, KİK, EPDK ve KVKK gibi çeşitli kurum ve kurullar tarafından iştiraklere yönelik hiçbir inceleme yapılmamışken; İmamoğlu döneminde bu kurumlardan toplam 378 işlem gerçekleştirildi.

Genel ve müşterek teftişler devreye girdi

2014-2019 yılları arasında İBB, İSKİ ve İETT'ye İçişleri Bakanlığı tarafından hiçbir genel teftiş yapılmazken; İmamoğlu döneminde 2019-2024 yılları arasındaki tüm iş ve işlemler genel teftişe tabi tutuldu.

Ayrıca, yine önceki dönemde hiç uygulanmayan müşterek teftişler de bu dönemde devreye sokuldu. İçişleri, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile MASAK tarafından 2022 yılında tüm kurumlara müştereken bir teftiş uygulandı. Bu teftiş, 2019 yılı sonrası tüm personeli, gelir-giderleri ve ihaleleri kapsayacak şekilde geniş çaplı olarak yürütüldü.

Toplam işlem sayısında yüksek fark

Açıklanan verilerin genel özetine göre; 2014-2019 yılları arasında İBB ve iştiraklerine yönelik toplam sadece 147 işlem yapılmış ve hiç genel teftiş geçirilmemişken; Ekrem İmamoğlu'nun görevde olduğu 2019 Temmuz ile 2025 Kasım ayları arasındaki dönemde bu sayı 1590'a ulaştı ve kuruma 2 kez kapsamlı genel teftiş uygulandı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Sayıştay, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Teftiş ve Soruşturma Tepkisi: Tablo Ortada Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:27
Nottingham Forest stadyumunda satıIan sosisli viral oldu
Nottingham Forest stadyumunda satıIan sosisli viral oldu
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:56:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Teftiş ve Soruşturma Tepkisi: Tablo Ortada Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.