Yüceer ve Bozbey'den İmamoğlu'na Ziyaret... "Çocuklarımız ve Gençlerimiz İçin Başaracağız"

21.01.2026 19:58  Güncelleme: 23:23
Tekirdağ ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Candan Yüceer, İmamoğlu'nun Tekirdağlılara ilettiği mesajı kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu mesajında, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Tekirdağlı hemşerilerim, sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Türkiye tarihinin en zor günlerinde her alanda yoğun bir mücadele içindeyiz. Sizler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve memleketimizin geleceği için en aktif hattı oluşturacağınızdan şüphem yok. Mücadelemizin ülkemiz adına bereket, huzur, refah, adil paylaşım ve barış için olduğunun hepimiz farkındayız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için başaracağız. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına. Sizleri çok seviyorum, hasretle kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

