İmamoğlu'nun 12 sanıklı makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri'de başladı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 12 sanıklı makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri'de başladı

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İmamoğlu\'nun 12 sanıklı makam aracı davasında ikinci duruşma Silivri\'de başladı
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İmamoğlu hakkında kişisel aracını makam aracı olarak kullanması iddiasıyla açılan 12 sanıklı davanın ikinci duruşması Silivri'de başladı. Duruşmada İmamoğlu ile Mülayim Demirtaş ve Fatih Keleş hazır bulundu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşması, Silivri'deki 2 No'lu salonda başladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İmamoğlu'nun kullandığı makam aracının İmamoğlu İnşaat'tan belediyeye bedelsiz tahsis edildiği, özel bir şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı, aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan 12 sanıklı davanın ikinci duruşması, Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 2 No'lu salonda başladı. Duruşmada İmamoğlu ile YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve İBB Davası'nda tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hazır bulundu.

İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASIYLA BAŞLADI

İlk olarak İmamoğlu'nun savunması alındı. Böyle bir davayla Türk yargısının meşgul edildiğini belirten İmamoğlu, "Buradayım çünkü muhatabı olduğum 20'ye yakın davanın son 2 yılda açılmasının yegane sebebinin, ülkemizin başındaki otoriter zihniyetin makamını korumak için yargıyı araçsallaştırdığını, hukuka aykırı işlemleri yaptığının, rakibini devre dışı bırakmak, muhalifleri hapse atmak adına araçsallaştırılmış yargı düzeninin varlığını tekrar tekrar halkımıza buradan hatırlatıyorum" sözleriyle savunmasına başladı.

Kaynak: ANKA
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