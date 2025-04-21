İmamoğlu'nun Danışmanı Rüşvet İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'nun Danışmanı Rüşvet İddialarını Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, kendisine rüşvet olarak daire verildiği iddialarını cezaevinden yaptığı açıklamada yalanladı. Özkan, tüm kazançlarının yasal olduğunu ve hakkında yapılan suçlamaların mesnetsiz olduğunu belirtti.

21.04.2025 19:17  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Necati Özkan, kendisine "rüşvet olarak 4 daire verildiği" iddiasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden yanıt verdi. Özkan, "42 yıldır kendi yeteneğimle elde ettiğim tüm kazançlarım yasal yollarla, vergisi ödenmiş helal kazançlardır. Mesnetsiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere suçlu ilan edildik ve esir alındık. Dosyadaki iddialar boş olunca insanlara baskı yapılarak yeni yollar aranmaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Necati Özkan, kendisine "rüşvet olarak 4 daire verildiği" iddiasına, Kocaeli Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yanıt verdi.

Dünden bu yana sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan haberlerin tümüyle yalan ve iftira niteliğinde olduğunu, bu nedenle açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Özkan, iddiaları şöyle yalanladı:

"Kameroğlu inşaat benim yıllarca çalıştığım eski bir müşterimdir. 2003-2015 yılları arasında pek çok inşaat şirketiyle çalıştım ve onlarca projenin satış kampanyalarını yürüttüm. Bunlar arasında Kameroğlu İnşaat'ın Pelikan Hill ve Pelikan Residence projeleri de vardı. Bu projelerin kampanyalarını yaparken bizzat Adem Kameroğlu'nun kendisiyle çalıştım. Hatta kendileriyle çalışmam için talep de Adem Kameroğlu'nun kendisinden gelmiştir."

"Yatırım amaçlı 3 küçük daire satın aldım"

Özkan, haberlerde yer alan Metro Home Projesiyle ilgili de "2018'de Kanada'da yaşayan ve aynı zamanda ortağım olan bir arkadaşım yaz aylarında geldiğinde kalmak üzere uygun fiyatlı bir daire bulmamız için benden yardım istedi. Araştırdıktan sonra Metro Home projesini uygun bularak arkadaşıma önerdim. Ona daire alırken bizzat Adem Kameroğlu'nun önerisiyle ben de yatırım amaçlı 3 küçük daire satın aldım. Bu daireler tamamen kendi imkanlarımla satın alınmış ve ödemeleri de bizzat tarafımca yapılmıştır. Projenin teslimi gecikince bu daireleri sattım. Bu alış ve satışın tamamı hukuka ve yasalara uygun olup vergileri de eksiksiz bir şekilde ödenmiştir. Bu gerçek alış ve satışlara ilişkin, sözleşme, banka dekontları ve ödediğim vergileri kanıtlayan belgeler avukatlarım tarafından dava dosyasına sunulacaktır" açıklamasını yaptı.

"Yıllarca birlikte çalıştık ve projelerinin reklam kampanyalarını yürüttüm"

Necati Özkan, haksız suçlamalara delil yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mesnetsiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere suçlu ilan edildik ve esir alındık. Dosyadaki iddialar boş olunca insanlara baskı yapılarak yeni yollar aranmaktadır. Bir hukuk devletinde delilden suçluya gidilmesi gerekirken, insanlar üzerinde yapılan baskı ve korkutmalarla onlardan alınan beyanlarla delil ve suçlu yaratılmaya çalışılmaktadır. Yapılanların tamamı hukuka aykırı ve itibar suikastı niteliğindedir. Bugün açık kaynaklara yansıyan bilgilerden Adem Kameroğlu'nun aleyhimde verdiği ifadenin içeriğinden haberdar oldum. Öncelikle beni tanımadığını söylemiş. Vermiş olduğu ifadeye bakınca bu ifadeden ne kadar korkmuş olduğunu anlıyorum. Oysa kendisinden gelen talep üzerine profesyonel bir anlayışla yıllarca birlikte çalıştık ve projelerinin reklam kampanyalarını yürüttüm. Duyumlarıma göre şu anda İBB davası ve başka davalardan tutuklu bulunan insanlara aleyhimde tanıklık yapmaları için baskı yapılmaktadır. İnsanları rahat bırakın. Onlarca kez söyledim. Ben yasalara saygı duyan bir insanım. 42 yıldır kendi yeteneğimle elde ettiğim tüm kazançlarım yasal yollarla, vergisi ödenmiş helal kazançlardır."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Politika, Cezaevi, Güncel, Emlak, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Danışmanı Rüşvet İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:01:08. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Danışmanı Rüşvet İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement