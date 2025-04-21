İmamoğlu'nun Danışmanı Rüşvet İddialarını Yalanladı

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Necati Özkan, kendisine "rüşvet olarak 4 daire verildiği" iddiasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden yanıt verdi. Özkan, "42 yıldır kendi yeteneğimle elde ettiğim tüm kazançlarım yasal yollarla, vergisi ödenmiş helal kazançlardır. Mesnetsiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere suçlu ilan edildik ve esir alındık. Dosyadaki iddialar boş olunca insanlara baskı yapılarak yeni yollar aranmaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından Necati Özkan, kendisine "rüşvet olarak 4 daire verildiği" iddiasına, Kocaeli Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yanıt verdi.

Dünden bu yana sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan haberlerin tümüyle yalan ve iftira niteliğinde olduğunu, bu nedenle açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Özkan, iddiaları şöyle yalanladı:

"Kameroğlu inşaat benim yıllarca çalıştığım eski bir müşterimdir. 2003-2015 yılları arasında pek çok inşaat şirketiyle çalıştım ve onlarca projenin satış kampanyalarını yürüttüm. Bunlar arasında Kameroğlu İnşaat'ın Pelikan Hill ve Pelikan Residence projeleri de vardı. Bu projelerin kampanyalarını yaparken bizzat Adem Kameroğlu'nun kendisiyle çalıştım. Hatta kendileriyle çalışmam için talep de Adem Kameroğlu'nun kendisinden gelmiştir."

"Yatırım amaçlı 3 küçük daire satın aldım"

Özkan, haberlerde yer alan Metro Home Projesiyle ilgili de "2018'de Kanada'da yaşayan ve aynı zamanda ortağım olan bir arkadaşım yaz aylarında geldiğinde kalmak üzere uygun fiyatlı bir daire bulmamız için benden yardım istedi. Araştırdıktan sonra Metro Home projesini uygun bularak arkadaşıma önerdim. Ona daire alırken bizzat Adem Kameroğlu'nun önerisiyle ben de yatırım amaçlı 3 küçük daire satın aldım. Bu daireler tamamen kendi imkanlarımla satın alınmış ve ödemeleri de bizzat tarafımca yapılmıştır. Projenin teslimi gecikince bu daireleri sattım. Bu alış ve satışın tamamı hukuka ve yasalara uygun olup vergileri de eksiksiz bir şekilde ödenmiştir. Bu gerçek alış ve satışlara ilişkin, sözleşme, banka dekontları ve ödediğim vergileri kanıtlayan belgeler avukatlarım tarafından dava dosyasına sunulacaktır" açıklamasını yaptı.

"Yıllarca birlikte çalıştık ve projelerinin reklam kampanyalarını yürüttüm"

Necati Özkan, haksız suçlamalara delil yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mesnetsiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte haksız yere suçlu ilan edildik ve esir alındık. Dosyadaki iddialar boş olunca insanlara baskı yapılarak yeni yollar aranmaktadır. Bir hukuk devletinde delilden suçluya gidilmesi gerekirken, insanlar üzerinde yapılan baskı ve korkutmalarla onlardan alınan beyanlarla delil ve suçlu yaratılmaya çalışılmaktadır. Yapılanların tamamı hukuka aykırı ve itibar suikastı niteliğindedir. Bugün açık kaynaklara yansıyan bilgilerden Adem Kameroğlu'nun aleyhimde verdiği ifadenin içeriğinden haberdar oldum. Öncelikle beni tanımadığını söylemiş. Vermiş olduğu ifadeye bakınca bu ifadeden ne kadar korkmuş olduğunu anlıyorum. Oysa kendisinden gelen talep üzerine profesyonel bir anlayışla yıllarca birlikte çalıştık ve projelerinin reklam kampanyalarını yürüttüm. Duyumlarıma göre şu anda İBB davası ve başka davalardan tutuklu bulunan insanlara aleyhimde tanıklık yapmaları için baskı yapılmaktadır. İnsanları rahat bırakın. Onlarca kez söyledim. Ben yasalara saygı duyan bir insanım. 42 yıldır kendi yeteneğimle elde ettiğim tüm kazançlarım yasal yollarla, vergisi ödenmiş helal kazançlardır."