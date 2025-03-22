İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: 'Demokrasi Mücadelesi' Vurgusu

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, konfederasyon, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, dernekler ve kurumlar tarafından yapılan ortak açıklamada, "Biz susmayacağız çünkü demokrasi mücadelesi, emeğin, ekmeğin ve geleceğin mücadelesidir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına onlarca sendikalar, meslek odası ve sivil toplum kuruluşundan tepki gösterildi. Konfederasyon, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, dernekler ve kurumlar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce almaya hak kazandığı üniversite diplomasının iptali ile başlayan ve 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasıyla devam eden süreç hukuksuzdur. Bugün milletimizin seçme ve seçilme hakkına yargı operasyonlarıyla ipotek konulmakta, halk iradesi engellenmektedir. Biz susmayacağız. Çünkü demokrasi mücadelesi, emeğin, ekmeğin ve geleceğin mücadelesidir."

Ortak açıklamada imzası bulunan konfederasyon, meslek odaları, sendikalar, konfederasyon, dernekler ve kurumların listesi şöyle:

Konfederasyonlar

BİRLEŞİK KAMU İŞ, DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU, KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Meslek Odaları

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLER ODASI, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI, GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI, GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI, GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI, HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI, İÇ MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI, MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI, METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, MİMARLAR ODASI, PEYZAJ MİMARLARI ODASI, ŞEHİR PLANCILARI ODASI, TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Sendikalar

BAĞIMSIZ EMEKLİLER SENDİKASI, BAĞIMSIZ MADEN-İŞ, BASIN İŞ, BASIN YAYIN İLETİŞİM VE POSTA EMEKÇİLERİ SENDİKASI, BELEDİYE-İŞ, BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI, BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI, BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI, BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI, BÜRO-İŞ, DGD-SEN, DİSK EMEKLİ SEN, DİYANET VE VAKIF EMEKÇİLERİ SENDİKASI, EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI, EĞİTİM-İŞ, EĞİTİM-SEN, EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI, ENERJİ-İŞ, ENERJİ SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI, GENEL İŞ, GENEL SAĞLIK-İŞ, GÜVEN HABER SEN, KRİSTAL-İŞ, KÜLTÜR SANAT-İŞ, KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI, TAPU ÇEVRE YOL-İŞ, TARIM-SEN, TARIM-İŞ, TARIM ORKAM-SEN, TARIM ORMAN-İŞ, TEKGIDA-İŞ, TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI, TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI 2017, TÜMTİS, TÜM YEREL SEN, TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI, ULAŞIM-İŞ, YOL, YAPI, ALTYAPI, TAPU VE KADASTRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI, 2021 TÜM EMEKLİLER SENDİKASI

Konfederasyonlar-Federasyonlar

ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ FEDERASYONU, ANADOLU GÜÇ BİRLİĞİ KONFEDERASYONU, AYDOS DERNEKLER FEDERASYONU, ÇORUM HİTİT DERNEKLERİ FEDERASYONU, ERZURUMLULAR DAYANIŞMA FEDERASYONU, EYT VE EMEKLİLER FEDERASYONU, KARS VE ÇEVRE İLLERİ DEMOKRAT DERNEKLER FEDERASYONU, KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU, TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU

Dernekler ve Kurumlar

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, ANKARA DAYANIŞMA DERNEĞİ, ANKARA DERSİMLİLER DERNEĞİ, AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ, ÇİĞDEM EĞİTİM, ÇEVRE VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ, EĞİT-DER, GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ, HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI, HEK-DER, HALK OZANLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, KAMU ÇALIŞANLARI PLATFORMU, KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI, KÜRESEL EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK AĞI, LAİKLİK MECLİSİ, MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ, OZAN DER, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER DERNEĞİ, SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ, SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI, TEK-GÜÇ DER TÜM EMEKLİLERİ KORUMA VE GÜÇLENDİRME DERNEĞİ, TÜRK HUKUK KURUMU, TÜSES TÜRKİYE SOSYAL EKONOMİK ve SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI, ÜLKE POLİTİKALARI VAKFI, YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLARI DERNEĞİ, 29 EKİM KADINLAR DERNEĞİ"