(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" dedi.
Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından, "An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda." açıklamasını yaptı.
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