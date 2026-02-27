İmamoğlu'nun Yurt Dışı Başvurusu Reddedildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Almanya'daki bilimsel sempozyuma katılmak için yaptığı yurt dışına çıkış başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesine tepki göstererek, "Bu durum tek başına bir 'düşman ceza hukuku' uygulamasıdır. Kolektif cezalandırma anlayışının bir yansımasıdır. ve telafisi mümkün değildir. Çünkü bu sempozyum bir daha aynı koşullarla karşısına çıkmayacaktır; o bilimsel bildiriyi o ortamda sunma imkanı geri gelmeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, hakkında "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiasıyla adli kontrol kararı bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışına çıkış talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Mehmet Selim İmamoğlu, Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun büyük oğludur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Hem inşaat mühendisi hem de fizik mühendisidir. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ancak babasının yargılandığı soruşturma dosyasında, dedesiyle birlikte gözaltına alınmış, sorgulanmış ve hakkında 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' iddiasıyla iddianame düzenlenmiştir. Kendisine adli kontrol tedbiri uygulanmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. Selim İmamoğlu aynı zamanda bir yüksek lisans öğrencisidir. Almanya'da, Dresden Üniversitesi'nde düzenlenecek önemli bir fizik sempozyumuna bilimsel bir poster sunum göndermiştir. Bilim dünyasını bilenler açısından ifade etmek gerekir ki, uluslararası bir sempozyumda poster sunumunun kabul edilmesi bir yüksek lisans öğrencisi için ciddi bir başarıdır. Bu tür çalışmalar uzun bir emeğin, disiplinli bir araştırma sürecinin ve bilimsel üretimin sonucudur. Bir haftada hazırlanıp gönderilecek bir çalışma değildir; aylar süren bir çabanın ürünüdür. Çalışması kabul edilmiştir ve sunum yapmak üzere Almanya'ya bir ya da iki günlüğüne gitmesi gerekmektedir. Duruşma süreci de başlayacaktır. Bu nedenle mahkemeye başvurarak, yurt dışına çıkış yasağının bir veya iki günlüğüne kaldırılmasını talep etmiştir. 'Sunumumu yapıp döneceğim' demiştir. Teminat göstermeyi teklif etmiştir. Ancak mahkeme bu talebi reddetmiştir."

"Bir evladın, tek bir kararla Anayasa'daki dört ayrı temel hakkının ihlal edilmesine ne diyorsunuz?"

Bu durum tek başına bir 'düşman ceza hukuku' uygulamasıdır. Kolektif cezalandırma anlayışının bir yansımasıdır. ve telafisi mümkün değildir. Çünkü bu sempozyum bir daha aynı koşullarla karşısına çıkmayacaktır; o bilimsel bildiriyi o ortamda sunma imkanı geri gelmeyecektir. Peki bu karar hangi haklara aykırıdır? Birincisi, Anayasa ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkına aykırıdır. İkincisi, bilim ve sanat özgürlüğüne aykırıdır. Üçüncüsü, eğitim hakkına aykırıdır. Dördüncüsü ise seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Sadece bir evlat olduğu için böyle bir soruşturmaya maruz bırakılmış; tek bir işlemle Anayasa'daki en az dört temel hakkı ihlal edilmiştir. ve sonra bize denilecek ki, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargı kararlarına karışamayız.' Buradan yeni Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Yine Diyarbakır'dan sesleniyorum. Bu soruşturma sizin başsavcılığınız döneminde başlatılmıştı. Şimdi Adalet Bakanısınız. Bir öğrencinin, bir evladın, bir yurttaşın; tek bir kararla Anayasa'daki dört ayrı temel hakkının ihlal edilmesine ne diyorsunuz?"