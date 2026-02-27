İmamoğlu'nun Yurt Dışı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun Yurt Dışı Başvurusu Reddedildi

27.02.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Tanrıkulu, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışı çıkışının reddini 'düşman ceza hukuku' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Almanya'daki bilimsel sempozyuma katılmak için yaptığı yurt dışına çıkış başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesine tepki göstererek, "Bu durum tek başına bir 'düşman ceza hukuku' uygulamasıdır. Kolektif cezalandırma anlayışının bir yansımasıdır. ve telafisi mümkün değildir. Çünkü bu sempozyum bir daha aynı koşullarla karşısına çıkmayacaktır; o bilimsel bildiriyi o ortamda sunma imkanı geri gelmeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, hakkında "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiasıyla adli kontrol kararı bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışına çıkış talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Mehmet Selim İmamoğlu, Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun büyük oğludur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Hem inşaat mühendisi hem de fizik mühendisidir. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ancak babasının yargılandığı soruşturma dosyasında, dedesiyle birlikte gözaltına alınmış, sorgulanmış ve hakkında 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' iddiasıyla iddianame düzenlenmiştir. Kendisine adli kontrol tedbiri uygulanmış ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. Selim İmamoğlu aynı zamanda bir yüksek lisans öğrencisidir. Almanya'da, Dresden Üniversitesi'nde düzenlenecek önemli bir fizik sempozyumuna bilimsel bir poster sunum göndermiştir. Bilim dünyasını bilenler açısından ifade etmek gerekir ki, uluslararası bir sempozyumda poster sunumunun kabul edilmesi bir yüksek lisans öğrencisi için ciddi bir başarıdır. Bu tür çalışmalar uzun bir emeğin, disiplinli bir araştırma sürecinin ve bilimsel üretimin sonucudur. Bir haftada hazırlanıp gönderilecek bir çalışma değildir; aylar süren bir çabanın ürünüdür. Çalışması kabul edilmiştir ve sunum yapmak üzere Almanya'ya bir ya da iki günlüğüne gitmesi gerekmektedir. Duruşma süreci de başlayacaktır. Bu nedenle mahkemeye başvurarak, yurt dışına çıkış yasağının bir veya iki günlüğüne kaldırılmasını talep etmiştir. 'Sunumumu yapıp döneceğim' demiştir. Teminat göstermeyi teklif etmiştir. Ancak mahkeme bu talebi reddetmiştir."

"Bir evladın, tek bir kararla Anayasa'daki dört ayrı temel hakkının ihlal edilmesine ne diyorsunuz?"

Bu durum tek başına bir 'düşman ceza hukuku' uygulamasıdır. Kolektif cezalandırma anlayışının bir yansımasıdır. ve telafisi mümkün değildir. Çünkü bu sempozyum bir daha aynı koşullarla karşısına çıkmayacaktır; o bilimsel bildiriyi o ortamda sunma imkanı geri gelmeyecektir. Peki bu karar hangi haklara aykırıdır? Birincisi, Anayasa ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkına aykırıdır. İkincisi, bilim ve sanat özgürlüğüne aykırıdır. Üçüncüsü, eğitim hakkına aykırıdır. Dördüncüsü ise seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Sadece bir evlat olduğu için böyle bir soruşturmaya maruz bırakılmış; tek bir işlemle Anayasa'daki en az dört temel hakkı ihlal edilmiştir. ve sonra bize denilecek ki, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargı kararlarına karışamayız.' Buradan yeni Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Yine Diyarbakır'dan sesleniyorum. Bu soruşturma sizin başsavcılığınız döneminde başlatılmıştı. Şimdi Adalet Bakanısınız. Bir öğrencinin, bir evladın, bir yurttaşın; tek bir kararla Anayasa'daki dört ayrı temel hakkının ihlal edilmesine ne diyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

Mehmet Selim İmamoğlu, Sempozyum, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Yurt Dışı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın kritik ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Yurt Dışı Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.