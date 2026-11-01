İmamoğlu, Siirt'te gündem olan kadın çiftçiye 'Milyonların sesi oldunuz' dedi - Son Dakika
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İmamoğlu, Siirt'te gündem olan kadın çiftçiye 'Milyonların sesi oldunuz' dedi

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İmamoğlu, Siirt\'te gündem olan kadın çiftçiye \'Milyonların sesi oldunuz\' dedi
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İmamoğlu, Siirt\'te gündem olan kadın çiftçiye \'Milyonların sesi oldunuz\' dedi
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti'nin Siirt'teki etkinliğinde gündem olan kadın çiftçiye seslendi. İmamoğlu, sosyal medyada yayımlanan yapay zeka videosunda 'Milyonların sesi oldunuz' diyerek onun değerlendirmelerini değerli bulduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti'nin "Ekmek, Barış ve Adalet" kampanyasının Siirt'teki etkinliğinde yaptığı konuşmayla Türkiye'nin gündemine oturan Emine Teğin'e, "Kadın çiftçi ve anne olarak, içten değerlendirmelerinizi, haklı beklentilerinizi çok değerli buldum. Milyonların sesi oldunuz" diye seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. İmamoğlu, kendi sesiyle hazırlanan yapay zeka videosu eşliğinde şunları kaydetti:

"Kıymetli hanımefendi; sizinle sohbet etme fırsatım yok ama bir yöntem bulmaya çalıştık. Konuşmanızın dökümünü avukatlarımdan isteyerek okudum. Kadın çiftçi ve anne olarak, içten değerlendirmelerinizi, haklı beklentilerinizi çok değerli buldum. Sizin gibi özenli, duyarlı, dertli ve sorumluluk sahibi bir kadın yurttaşa, anneye, çiftçiye, emekçiye çok büyük saygı duyuyorum. Milyonların sesi oldunuz."

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğluYapay ZekaDEM PartiPolitikaGüncelSiirtSon Dakika

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