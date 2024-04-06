İmamoğlu ve eşi Yavaş'ı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu yeni seçilen 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Mansur Yavaş'ın Nursen Yavaş da bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.
ABB Başkanı Mansur yavaş da ziyaretle ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımız ve kıymetli eşi Dilek İmamoğlu'nu ağırladık. Yeni dönemde de başarılı olacağına ve ülkemiz için birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum."
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