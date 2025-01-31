İmamoğlu ve Yavaş, Demokrasi ve Hukuk Üzerine Birlikte Mesaj Verdi

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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi önünde kalabalığa birlikte hitap etti. İmamoğlu'nun "Nasıl kol kola olduğumuzu birlikte mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuz gösteren Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleri üzerine konuşan Yavaş, "İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım" önerisinde bulundu. İmamoğlu, bu öneri üzerine "Belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız, ona hep birlikte karar veririz" ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanları ile otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu'nun "Nasıl kol kola olduğumuzu birlikte mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuz gösteren Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleri üzerine konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Öncelikle size geçmiş olsun diyorum. Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Hukuk her daim hakim olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor. Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestce fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Hukukçu olarak söylüyorum; tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması hukukta en başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır.

"İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım"

İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız. ve bir tweet atıyorsunuz altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına 'Silivri soğuktur' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşmak suretiyle kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksını sonuçta karar vereceksiniz. Buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var. Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. ve yeni bir hayata özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar Başkanıma geçmiş olsun diyorum."

İmamoğlu, bu sözler üzerine; "Başkanım o kadar güzel bir şey söyledi ki Silivri'yi kapatalım derken, belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız, ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın mı? Bu millet hazır" ifadelerini kullandı.