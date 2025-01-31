İmamoğlu ve Yavaş, Demokrasi ve Hukuk Üzerine Birlikte Mesaj Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu ve Yavaş, Demokrasi ve Hukuk Üzerine Birlikte Mesaj Verdi

Geniş Video İzle

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek, Türkiye'deki demokrasi ve hukukun önemine vurgu yaptılar. Yavaş, iktidar değişikliğinden sonra Silivri'nin kapatılması önerisinde bulunurken, İmamoğlu bu öneriye destek verdi ve alternatif kullanımlarını tartıştıklarını belirtti.

31.01.2025 13:09  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi önünde kalabalığa birlikte hitap etti. İmamoğlu'nun "Nasıl kol kola olduğumuzu birlikte mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuz gösteren Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleri üzerine konuşan Yavaş, "İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım" önerisinde bulundu. İmamoğlu, bu öneri üzerine "Belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız, ona hep birlikte karar veririz" ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanları ile otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu'nun "Nasıl kol kola olduğumuzu birlikte mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuz gösteren Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleri üzerine konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Öncelikle size geçmiş olsun diyorum. Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Hukuk her daim hakim olmalı. Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor. Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestce fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Hukukçu olarak söylüyorum; tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması hukukta en başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır.

"İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım"

İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız. ve bir tweet atıyorsunuz altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına 'Silivri soğuktur' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşmak suretiyle kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksını sonuçta karar vereceksiniz. Buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu çünkü henüz yargılama yok, bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var. Oysa belki de hepsi beraat edecek. Onları ziyaret edeceğiz. İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. ve yeni bir hayata özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar Başkanıma geçmiş olsun diyorum."

İmamoğlu, bu sözler üzerine; "Başkanım o kadar güzel bir şey söyledi ki Silivri'yi kapatalım derken, belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız, ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın mı? Bu millet hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Çağlayan Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Demokrasi, İstanbul, Politika, Türkiye, Güncel, Ankara, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Yavaş, Demokrasi ve Hukuk Üzerine Birlikte Mesaj Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Yavaş, Demokrasi ve Hukuk Üzerine Birlikte Mesaj Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.