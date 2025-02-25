İmamoğlu ve Yavaş, Ümit Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İmamoğlu ve Yavaş, Ümit Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Mansur Yavaş, Özdağ'ın tutukluluğunun haksız olduğunu ifade etti ve sürecin birlikte yürütüleceğini belirtti.

25.02.2025 18:46  Güncelleme: 19:27
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. Yavaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile arasındaki fikir ayrılığı olduğu iddialarına ilişkin olarak, "Ön seçim yapılacak biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada ilk önce söz alan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a Özdağ'ı evinde ziyaret ettiği için partileri adına teşekkür etti.

Ziyaretten sonra yapılan açıklamada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özdağ'ın tutukluluğunun haksız olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Daha önce ben Ümit Özdağ'ı ziyaret imkanı bulmuştum bugün evini ziyaret ederek annesine geçmiş olsun dedik. Hepimizin beklentisi tutukluluğun bir tedbir olması, delilleri karartma imkanı olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz. Haksız tutuklama olduğundan şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem partisinin başına geçmesini, ülke için kendi taleplerini dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz. Kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz."

"Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz"

CHP'deki ön seçime ve İmamoğlu ile arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Yavaş, "İlk defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil, illa yan yana gelmemiz gerekmiyor. Ön seçim yapılacak biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz. Daha önce söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Yavaş, Ümit Özdağ'ın Ann?sini Ziyaret Etti - Son Dakika

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