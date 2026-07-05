Ekrem İmamoğlu, Yarın Üç Ayrı Davada Yargılanacak - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Yarın Üç Ayrı Davada Yargılanacak

05.07.2026 15:23  Güncelleme: 17:18
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma davası, İBB'ye yönelik ana dava ve siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı üç ayrı davada yarın duruşmalara katılacak.

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan davalardan üçünde yarın hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu'nun diploma davası, sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana dava ve casusluk suçundan yargılandığı dava yarın görülecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

İmamoğlu hakkında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan davanın duruşması da daha önce 6 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sanıkları arasında bulunduğu 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da yarın devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu duruşma salonunda yarın görülecek.

Böylece hakkında açılan davalardan üçünde yarın hakim karşısına çıkacak Ekrem İmamoğlu, aynı gün hem "siyasal casusluk" davasında hem diploma davasında hem de İBB davasında yargılanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Yarın Üç Ayrı Davada Yargılanacak - Son Dakika

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