İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Karamürsel\'deki Türk amiralinin mezarını ziyaret etti

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi heyeti, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Karamürsel'e adını veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp'in mezarını ziyaret etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve beraberindekiler, Alp'in mezarında dua ederek, çelenk bıraktı.

Programda konuşan Doğusel, Kocaeli'nin Türk denizciliğindeki öneminden bahsetti.

Etkinlik sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Programa Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Tahtalı Göleti'nde istilacı balık tutma yarışması düzenlenecek

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER), Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Derince Belediyesi işbirliğinde 13-14 Temmuz'da Tahtalı Göleti'nde istilacı bir tür olan "İsrail sazanı" tutma yarışması yapılacak.

KAMADER'den yapılan açıklamaya göre, tutulan istilacı balıklar bertaraf edildikten sonra ağırlıkları 1-7 kilogram arasında değişen 500'e yakın anaç sazan balığı gölete salınacak.