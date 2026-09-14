İmralı Heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı: "Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmralı Heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı: "Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir"

İmralı Heyeti, Öcalan\'ın değerlendirmelerini paylaştı: "Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir" ifadeleri aktarıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç, demokratik çözüm ve kalıcı barışın geliştirilmesi, sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımlar ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. 

"BENİM AMACIM BARIŞ VE SİYASALLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR"

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamadadır. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır. Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TARİHSEL BİR FIRSAT BULUNMAKTADIR"

Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir. Barış ve Demokratik Toplum Süreci aynı zamanda Orta Doğu'daki tüm halkların ve inançların barış içinde, özgür ve eşit olarak bir arada yaşamasını hedeflemektedir. Bölgedeki gelişmeler, sürecin hassas dengeler üzerinde işlediğini açıkça göstermektedir ve bunlar süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması esas olmalıdır. Rojava'da gerçekleşen olaylar da bu çerçevede değerlendirilmelidir."

Heyet, Öcalan'ın temel yaklaşımının barışın kalıcılaştırılması, demokratik siyasetin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğunu yineleyerek, "Barışın yolu açıktır. Şimdi bu yolu ilerletecek siyasi irade ve pratiği ortaya koyma zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmralı Heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı: 'Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:29:00. #7.13#
SON DAKİKA: İmralı Heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini paylaştı: "Barış iradesinin somut hukuki düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez görevdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement