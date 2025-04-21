Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, Öcalan\'la görüşmek üzere İmralı\'ya gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'yı ziyaret etti. Görüşme, heyet ile Öcalan arasındaki dördüncü görüşme oldu.

ÖNDER'İN YERİNE ÖCALAN'IN AVUKATI

İmralı ziyareti için Pervin Buldan'a yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in yerine Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol eşlik etti.

BUGÜNE KADAR YAPILAN GÖRÜŞMELER

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta bugüne kadar 3 defa İmralı'ya gitti. İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan akşamında evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Aort damarı değişimi nedeni ile 12 saatlik ameliyatın ardından makine desteği ile yoğun bakıma kaldırılan Önder 6 gündür uyutuluyor. Dün Önder'in ağabeyi tarafından yapılan açıklamada kalbinin sağ tarafında da kasılmaların başladığı bunun da iyiye işaret olduğu aktarıldı.