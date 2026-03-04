İnan Güney: "Bir Daha Tek Bir Kadın Bile Şiddet Görmesin Diye Üstümüze Düşen Sorumluluğun Farkındayız"

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 8 Mart haftası kapsamında düzenlenen Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatmanur'lar, İkra'lar yaşasın, bir daha tek bir kadın bile şiddet görmesin diye üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart haftası kapsamında düzenlenen Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği'ne değinerek, kadın cinayetlerine ve şiddete tepki gösterdi. Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hücremdeyim."

8 Mart haftası, Beyoğlu'nda kadınların haftası olsun diye yola çıkmış, geçen yıl ilk kez Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği'ni hayata geçirmiştik. Bu yıl ikincisini düzenliyor arkadaşlarımız. Biliyorum, bunca haksızlığın, adaletsizliğin, zulmün ortasında 'şenlik' yapmak zor.

Ne acı ki daha iki gün önce hikayeleri belki birbirinden tamamen farklı, isimleri ve kendilerine reva görülen sonu aynı olan iki kadın daha hayattan koparıldı.

44 yaşındaki öğretmenimiz Fatma Nur Çelik canice katledildi.

Kız çocuğunun istismar edilmesine karşı adalet mücadelesi veren Fatmanur Çelik ve sekiz yaşındaki yavrusu İkra'nın cansız bedenleri Zeytinburnu sahilinde bulundu.

İnanın, haberleri gördüğümde Silivri'deki hücremde her birinin acısı boğazımda birer yumruya dönüştü.

İran'da, bombalarla katledilen 150 kız çocuğunun acısı gibi, Gazze'de katledilen binlerce kadın ve çocuk gibi… Dünyanın sessizliğine ve bu adaletsizliğe kahrettim.

Ancak 7 aya varan mahpusluğumda daha iyi anladığım bir şey var; her türlü kötülüğe ve adaletsizliğe karşı, bir arada olmak, zulme karşı hayatta bulabildiğimiz her anı bir şenliğe dönüştürebilmek, bizim esas gücümüz. Bu gücü bizden kimse alamaz.

Beyoğlu Kadın ve Sanat Şenliği'nde bir araya gelerek, gücüne sahip çıkan, karanlığa karşı bir arada duran tüm kadınlara buradan selam olsun.

Fatmanur'lar, İkra'lar yaşasın, bir daha tek bir kadın bile şiddet görmesin diye üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız.

Bizim daha yapacağımız çok şey var. Kadınların daha güçlü daha güvenli yaşadığı bir Beyoğlu'nu ve Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu zulüm dönemi bitecek. Gerçekten şenlik gibi kutlayacağımız şenliklerimiz olacak."