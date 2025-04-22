İnce'den Valilik Yasaklarına Tepki - Son Dakika
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İnce'den Valilik Yasaklarına Tepki

Muharrem İnce, Ankara Valiliği'nin CHP'nin yürüyüşünü yasaklamasına sert tepki verdi.

22.04.2025 22:45
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(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürümesine izin vermeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesine tepki gösterdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valiliği, CHP'nin Ankara'daki 23 Nisan yürüyüşünü yasaklamış. Bu yasak sadece CHP'ye değil, doğrudan Cumhuriyet'imizin temellerine, Atatürk'ün mirasına, milli iradeye ve Türk milletine karşı bir yasaktır. Milli bayramımızı kutlamak için meydanlara akın edenleri, Anıtkabir'e gitmek isteyenleri değil, YÜRÜTENleri engelleyin!"

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Kaynak: ANKA

Memleket Partisi, Ankara Valiliği, Muharrem İnce, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnce'den Valilik Yasaklarına Tepki - Son Dakika

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