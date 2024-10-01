İnceburun Feneri: Tarih ve Emek - Son Dakika
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İnceburun Feneri: Tarih ve Emek

İnceburun Feneri: Tarih ve Emek

Bakan Uraloğlu, İnceburun Deniz Feneri'nin tarihine ve Çilesiz ailesinin özverisine dikkat çekti.

01.10.2024 12:38
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnceburun Deniz Feneri, Çilesiz ailesinin gözü, gönlü ve emeğiyle bu zamana kadar ışığını hiç kaybetmedi. Biz de onların bu özverisine her zaman minnettarız. Denizcilerimizin güvenliğini sağlayan bu ışığın hep yanması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta bulunan İnceburun Deniz Feneri'nin yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte yer aldığını kaydederek, "1863 yılında inşa edilen ve 5 nesildir Çilesiz ailesi tarafından bakımı yapılan fener, 161 yıldır Karadeniz'deki denizcilerimizin adeta pusulası oldu. Bizler, böylesi tarihi yapıların korunmasını sadece bir görev değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

'TÜM DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İnceburun Deniz Feneri'nin 5'inci kuşak bakıcısı Erol Çilesiz'in 1992 yılından bu yana babasından devraldığı mirası başarıyla sürdürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Erol Bey'in büyük dedesi Şaban Bey'den başlayarak, Haşim Bey, Ahmet Çilesiz, Hüseyin Çilesiz ve şimdi de Erol Çilesiz, bu önemli görevi başarıyla yerine getirdiler. İnceburun Deniz Feneri aynı zamanda nesilden nesle aktarılan bir mirastır. Bu tarihi fenerin varlığını sürdürebilmesi, başta Erol Çilesiz ve ailesi olmak üzere büyük emek veren insanların sayesinde mümkün olmuştur. İnceburun Deniz Feneri, Çilesiz ailesinin gözü, gönlü ve emeğiyle bu zamana kadar ışığını hiç kaybetmedi. Biz de onların bu özverisine her zaman minnettarız. Denizcilerimizin güvenliğini sağlayan bu ışığın hep yanması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'BİZİM İÇİN İŞ YERİNDEN FAZLASI'

İnceburun Deniz Feneri'nin 5'inci kuşak bakıcısı Erol Çilesiz de aile mesleğinin öyküsünü anlattı: "Babam bu fenerde görevliyken 1965 yılında doğdum. Çocukluğumdan beri aşinayım, fenerdeki zorlu çalışma şartlarına. 1992 yılından beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait bu fenerde hizmet vermekteyim. İnceburun Feneri, her şeyden önce bizim için bir iş yerinden fazlasıdır. Burası bizim evimizdir, yuvamızdır" dedi.

Denizcilere yol gösteren, rehber olan fenerin, hiçbir zaman sönmemesi, işleyen sistemin hiçbir zaman aksamaması ve çarkın hiç durmaması gerektiğini vurgulayan Erol Çilesiz, "Seyir yardımcısı olarak bu noktada denizlerimizdeki seyir emniyetini sağlıyoruz. Teknolojik olarak sürekli olarak kontrol altında olsa da gece boyu devamlı olarak fenerimizin mekanizmasını ve ışığını kontrol ederiz. Her sabah da rutin bakımlarımızı ve temizliğimizi yaparız. Hava şartlarına göre küçük bakım onarımlarını gerçekleştiririz. Düzenli aralıklarla da fenerde büyük bakımlarımız olur. İşimi gerçekten çok severek yapıyorum ve Türkiye'nin en kuzey ucundan; tarihi İnceburun Fenerimizden tüm denizcileri ve denizi sevenleri selamlıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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