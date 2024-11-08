(ANKARA) - Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol, son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün hayatını kaybeden Ankara Film Festivali Başkanı sinemacı İnci Demirkol, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılının cenaze namazına Demirkol'un ailesi, sevenleri ve sanatçılar katıldı. Demirkol, cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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