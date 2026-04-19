İnci Kefali İçin Temizlik Operasyonu - Son Dakika
İnci Kefali İçin Temizlik Operasyonu

İnci Kefali İçin Temizlik Operasyonu
19.04.2026 11:19
Van Gölü'ndeki inci kefali göçü için 2 ton 50 kg atık temizlendi, koruma çalışmaları devam ediyor.

VAN Gölü'nden tatlı sulara üremek için göç eden inci kefalinin yolculuğunun sağlıklı şekilde sürmesi amacıyla dere yatakları ile sahil bandında yapılan çalışmalarda 2 ton 50 kilogram atık toplandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde tatlı sulara gerçekleştirdiği üreme göçü öncesi, türün korunmasına yönelik çalışmalar arttırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken evsel atıklar temizlenerek su akışının rahatlatılması sağlandı. Ekipler, mazgal ve dere yataklarında yaptıkları çevre temizliği çalışmalarında 2 ton 50 kilogram atık çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, inci kefalinin göç yolculuğunun sağlıklı şekilde devam etmesi için temizlik çalışmalarının yanı sıra farkındalık faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnci Kefali İçin Temizlik Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: İnci Kefali İçin Temizlik Operasyonu - Son Dakika
