İnci Kefalini Koruma Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İnci Kefalini Koruma Denetimleri Devam Ediyor

İnci Kefalini Koruma Denetimleri Devam Ediyor
02.06.2025 12:49
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Van Gölü'nde inci kefali için kaçak avcılığa karşı denetimler yapılıyor, 81 ton balık ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor.

Van'da 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden akarsulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler yapılıyor.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, 15 Nisan'dan bu yana kaçak avlanılmış 81 ton inci kefali ele geçirildiğini söyledi.

Kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 80 kişiye 2 milyon lira idari ceza uyguladıklarını belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Buradan vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında inci kefalini yakalamayalım, satmayalım. Biz de bu noktada kolluk güçlerimizle faaliyetlerimize 7/24 devam ediyoruz. Avcılık malzemelerine el koyuyoruz. Balıklar canlıysa suya geri bırakıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra avcılık başlayacak. 15 bin ailenin geçimini bu sektörden sağladığı düşünüldüğünde ilimiz için çok önemli bir geçim kaynağı. Hem korunması hem de verimli bir şekilde istifade edilmesi için çalışmalara devam etmekteyiz. Şimdiye kadar 6 bin 700 metre uzunluğunda ağ, 10 şişme bot ve 66 av aracına el konuldu."

Kaynak: AA

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