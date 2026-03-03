İncirlik Hava Üssü'nde Canlı Yayın Soruşturması

ADANA'da İncirlik Hava Üssü çevresinden canlı yayın yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ABD, İsrail ve İran arasında hava saldırılarının başladığı sırada İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. Ankara'da gözaltına alınan Şener, Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şener ile 4 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, adli kontrol şartı istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şener ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.