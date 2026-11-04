Indiana ve Kentucky'de ABD ara seçimleri için oy verme sona erdi, sayım başladı - Son Dakika
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Indiana ve Kentucky'de ABD ara seçimleri için oy verme sona erdi, sayım başladı

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ABD ara seçimlerinde oy verme işlemi Indiana ve Kentucky'de tamamlandı; bu iki eyalet sandıkların kapanıp sayımın başladığı ilk eyaletler oldu. En son sandığın saat farkı nedeniyle TSİ 09.00'da Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı.

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kongredeki mevcut durum

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

Kaynak: AA
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