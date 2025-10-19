Aç kalan ayı sokaklara indi, köpekler kovaladı! İlginç anlar kameralarda - Son Dakika
Aç kalan ayı sokaklara indi, köpekler kovaladı! İlginç anlar kameralarda

19.10.2025 23:09
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan bir ayı, ilçe merkezine inerek sokaklarda koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç anlar, çevredeki sokak köpeklerinin ayıyı kovalamaya başlamasıyla son buldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. Ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başlarken; o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi.

SOKAKLARDA GEZDİ, SOKAK KÖPEKLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görülüyor. Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

