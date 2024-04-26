İnebolu'da ORKÖY projesi kapsamında çiftçilere araçlar teslim edildi - Son Dakika
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İnebolu'da ORKÖY projesi kapsamında çiftçilere araçlar teslim edildi

İnebolu\'da ORKÖY projesi kapsamında çiftçilere araçlar teslim edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında hibe ve kredi desteğiyle alınan araçlar, çiftçilere teslim edildi. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, ORKÖY projesi ile çiftçilere 8 traktör, 7 tomruk çekme vinci ve 6 kesim motoru dağıtımı gerçekleştirildi.

26.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:42
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında hibe ve kredi desteğiyle alınan araçlar, çiftçilere teslim edildi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, ORKÖY projesi ile çiftçilere 8 traktör, 7 tomruk çekme vinci ve 6 kesim motoru dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

İnebolu'nun zengin orman varlığına dikkati çeken Baycar, "İnebolu, yüzde 73'ü ormanla kaplı Türkiye'nin orman varlığının bol olduğu ilçelerinden biri. Ormanın varlığı bazı alanlarda tarım arazilerinin varlığının azaltılması veya az olması gibi olumsuz sonuç doğursa da ormanın nimetlerinden faydalanabilme noktasında da vatandaşlarımıza olumlu katkılar sağlamaktadır." dedi.

ORKÖY'ün orman köylüleriyle ilgili bir çok çalışması olduğunu anlatan Baycar, "İlçemizde de ORKÖY'ü etkin şekilde değerlendirmekteyiz. Bu çalışmalardan dolayı orman teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Göçün azaltılması ve orman köylülerimizin refahının artırılması için bu, çok önemli. Çünkü kırsal nüfusumuz gittikçe azalmakta. ORKÖY destek ve kredilerinden faydalanan bazı köylerimizde nüfusu tutabiliyoruz. Bunu artırırsak inşallah köylü vatandaşımızı köyünde kendi evinde istihdam ederek veya destekleyerek yerinde tutacağız." diye konuştu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da ormancılık faaliyetlerinde gençlerin yer almasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Orman teşkilatı olarak orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili çeşitli destek çalışmalarımız var. İnşallah bugün bu desteklerimizin bir bölümünü içeren teslimatı yapacağız. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Desteği verdiğimiz köylülerimize Allah kaza bela vermesin. İnşallah güzel işlerde güzel hizmetlerde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirirler." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ORKÖY çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel ise son 4 yılda İnebolu, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde 6 köy evi elektrik iç tesisatı, 21 traktör, 63 tomruk çekme vinci, 18 motorlu testere desteği verildiğini kaydetti.

Yapılan duanın ardından hak sahibi çiftçilere araçların anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, İnebolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnebolu'da ORKÖY projesi kapsamında çiftçilere araçlar teslim edildi - Son Dakika

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