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Kurtuluş Savaşı'nda, İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nde" motosikletliler Çankırı'ya ulaştı.

Çankırı Motosiklet Derneği ve 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen sürüşte, Kastamonu etabının tamamlanmasının ardından motosikletliler Ilgaz'daki Derbent Şehitleri Anıtı'na ulaştı. Burada şehitler için dua edilmesinin ardından yaklaşık 200 motosikletli il merkezindeki Çankırı Şehitliği'ne geldi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da Ilgaz'dan Çankırı'ya kadar motosikletle ekibe eşlik etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Çankırı Motosiklet Derneği Başkanı Alparslan Koç, bu sene İstiklal Yolu Sürüşü'nün 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Kastamonu ekibinden aldıkları sancak ve mühimmatı, Ankara ekibine teslim etmek üzere yola çıktıklarını belirten Koç, "İlk durağımız Derbent Şehitliği'nden sonra Çankırı Şehitliği'ydi. Buradaki etkinliğin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesinde İstiklal Yolu konulu belgeselin izlenmesinin ardından yolumuza devam edeceğiz. Her sene bunu yapmamızın amacı, milli duygularımızı kabartmak, geçmişimizi unutmamak ve farkındalık sağlamak amacıyla böyle bir görev edindik." diye konuştu.

Şehitlikteki törenin ardından kent merkezinde tur atan motosikletlilere, Çankırı Karatekin Üniversitesinde "Zaferin Yolu Umudun Yolu" belgeseli gösterimi sunuldu.

Motosikletliler daha sonra Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktı.