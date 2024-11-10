Ineğe Çarpan Minibüste 4 Yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden 14 AAS 365 plakalı minibüs, Ibrıcak köyü mevkisinde yolda yürüyen ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki G.G, F.Z.Ö, B.Ö. ve İ.Ş. yaralandı. Minibüsün çarptığı inek ise öldü.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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