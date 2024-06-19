İneğin Telef Olduğu Sulama Kanalı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'na su taşıyan Karasu Çayı'ndaki sulama kanalına düşen inek telef oldu.

İlçe merkezine bağlı kırsal Çolaklar Mahallesinde kime ait olduğu belirlenemeyen bir inek sulama kanalı etrafında otladığı sırada kanala düştü.

İneği gören vatandaşlar, hayvanı kurtaramayınca İslahiye Belediyesinden yardım istedi.

Zabıta ekipleri, telef olan ineği iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarttı.

İnek boş bir arazide açılan çukura gömüldü.