İnegöl'de 12 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de 12 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

İnegöl\'de 12 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

11.02.2024 15:23
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, ilçenin farklı sokak ve caddelerinde takip ettikleri göçmenleri yakaladı. Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 12 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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