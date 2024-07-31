İnegöl\'de 12 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Arap Camii Sokaktaki bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu göçmenin kaldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.
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