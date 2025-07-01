İnegöl\'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde, Y.K. (2) 4 katlı binanın en üst katındaki evin penceresinden düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.