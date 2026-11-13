İnegöl\'de 3 katlı apartmanın çatısı lodostan sokağa uçtu, bir kadın yaralandı

İnegöl'de gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli lodos nedeniyle Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısının büyük bir bölümü yerinden koparak yola düştü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3'üncü Cadde'de meydana gelen olayda ise lodosun şiddetine dayanamayan fabrika bahçesindeki büyük bir ağaç, park halinde bulunan 16 AE 328 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin motorlu testereyle yaptığı çalışmayla ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı.

RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ

Lodosun neden olduğu bir diğer olay da kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlçe genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle yetkililer; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)