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İnegöl'de alkol kontrolünde zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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İnegöl'de alkol kontrolünde zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı

İnegöl ilçesinde alkol kontrolünde zorluk çıkaran ve polislere saldıran otomobil sürücüsü Mehmet K., gözaltına alındı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konulurken, toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl\'de alkol kontrolünde zorluk çıkaran sürücü gözaltına alındı
15.12.2023 - 03:54,  Güncelleme: 03:56
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkol kontrolünde zorluk çıkaran ve polislere saldıran otomobil sürücüsü Mehmet K.(40), gözaltına alındı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konulurken, toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe genelinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, Osmanbey Caddesi üzerinde 16 BAP 140 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Mehmet K.'nın durumundan şüphelenen polis, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Mehmet K. ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Mehmet K. kendine alkol testi yapmak isteyen polislere tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2027'YE KADAR EL KONULDU

Yapılan incelemede daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konulurken, alkolmetre cihazını üflememekten 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, otomobili çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

FOTORAĞFLI

Kaynak: DHA
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İnegöl, Polisiye, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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