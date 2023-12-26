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İnegöl'de asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K., 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İnegöl\'de asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
26.12.2023 - 00:23,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K. (17), 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede çalışan arkadaşlarını ziyarete giden Bünyamin K., iddiaya göre, 2'nci katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Bünyamin K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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